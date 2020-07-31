«Динамо-Брест» — «Витебск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Витебск».
Ставка: победа «Динамо-Брест» за 1.71.
«Витебск» сейчас хорош, но мне кажется, на своём поле «Динамо» имеет хорошие шансы на победу.
«Динамо» в прошлом туре проиграло «Ислочи» 0-2, и этот матч стал для него первым после небольшой паузы. Возможно, в прошедшем поединке динамовцам было тяжело, но за неделю они восстановятся и подойдут к игре в лучшем состоянии. Сейчас в состав вернулись все основные игроки, так что «Динамо» может справиться с «Витебском».
Состав у Бреста неплохой, но отступать ему сейчас некуда, так как сейчас команда идёт в середине турнирной таблицы, а для действующего чемпиона это не комильфо. Я вообще удивляюсь, почему в этом сезоне «Динамо» так плохо играет. Несмотря на солидный состав под стать «Торпедо» и БАТЭ, динамовцы болтаются в середине таблицы. Был момент, когда «Динамо» сократили финансирование. У некоторых игроков это вызвало шок, от которого они не могут оправиться.
«Витебск» сейчас выглядит хорошо, он мало пропускает и идёт в верхней части таблицы, но всё-таки фаворит — «Динамо», поэтому я ставлю на победу хозяев. Насчёт результативности сказать очень сложно. Дело в том, что «Динамо» не всегда забивает много, также есть сомнения, что «Витебск» забьёт. Мне кажется, голов в этой игре будет мало», — сказал Непомнящий.
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