Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 3.26.



«ПСЖ» сыграет против «Лиона» в финале Кубка французской лиги. Способен ли «Лион» противостоять «ПСЖ», который в ходе подготовки к решающим матчам делал то, что Ельцин сделал со страной? Способен ли «Лион» противостоять той команде, где играет грузин Неймаришвили и Нигрео Мбаеппеани? Не там ли будет «Лион», где оказались все, кому приходилось играть против «ПСЖ» в контрольных матчах?



Поскольку на меня после карантина нашло затмение и результаты раз за разом так себе, то послушай ты, бразилец, хотя бы ты оправдай надежды. «ПСЖ» обыграет «Лион» в финале Кубка французской лиги с разницей в два, три, 63, 412 мячей.



Я как-то готовился к программе «Каково» и краем глаза смотрел матч «ПСЖ». Если они так играют после пандемии, ну какой соперник им «Лион»? Ставлю на победу «ПСЖ» с форой (-2)», — сказал Кушанашвили.



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