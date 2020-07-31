«ПСЖ» — «Лион»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка лиги

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финальный матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион».
Ставка: победа «Лиона» с форой (+1) за 2.12.
«В текущем сезоне во Франции остался один матч и один неразыгранный трофей – Кубок лиги. На прошлой неделе ПСЖ один Кубок добыл, что, собственно, и не стало сенсацией, хотя стиль победы над «Сент-Этьеном», игравшим вдесятером почти весь матч, был скорее с видом на этот поединок. 1:0 после шести забитых голов в Кубке лиги стали главной сенсацией финала.
«Лион» — не подарок для любого соперника. Несмотря на маленькие шансы от экспертов и букмекеров, «ткачи» обыграли в первой игре Лиги чемпионов «Ювентус», что мало кому удаётся, да и «Бенфика» с «РБ Лейпциг» натерпелись в групповом этапе от «скромного» французского клуба.
В этом году команды дважды встречались в Кубке, когда «аристократы» получили нокаут в виде 1:5, да и поражение в столице в Лиге 1 оставило неприятные воспоминания (2:4).
Но сегодня соперники в равных условиях и далеки от оптимальной формы, чем вполне смогут воспользоваться номинальные гости. Считаю, что если «Лион» и проиграет, то минимально.
Предлагаю сделать ставку на победу «ткачей» с форой (+1)», — сказал Мостовой.
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