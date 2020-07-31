«ПСЖ» — «Лион»: прогноз Александра Шовковского на финальную игру Кубка французской лиги

Экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский дал прогноз на матч Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион».



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.50.



«Тактическая гибкость и высокий кадровый потенциал создали из «ПСЖ» очень грозную силу. Действительно, под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля парижская команда стала выглядеть разнообразнее, и, видимо, это и является одной из причин, почему теоретически она ещё имеет все шансы получить все трофеи в сезоне. Напомним, что победителем Лиги 1 был признан именно парижский клуб, а в Лиге чемпионов команда отыграла поражение у «Боруссии Д», одержав победу в ответном матче с необходимым счётом. Исходя из этого, шансы на то, что сезон-2019/2020 окажется для команды успешным во всех смыслах, выглядят достаточно высокими, «ПСЖ» действительно довольно сильная команда для реализации этих поставленных задач.



Однако слабые стороны — потеря Килиана Мбаппе и недостаточно уверенная победа над «Сент-Этьеном» могут сыграть свою роль в предстоящей встрече с «Лионом». В отличие от «Сент-Этьена», который закончил сезон на 17-й строчке, «Лион» продолжает участвовать в Лиге чемпионов и имеет неплохие шансы на выход в четвертьфинал благодаря домашней победе над «Ювентусом» со счётом 1: 0. И опять же, только по уровню подбора исполнителей эти команды уже отличаются. Нет сомнения: «ПСЖ» попробует победить, но сопротивление гостей будет ощутимым», — сказал Шовковский.



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