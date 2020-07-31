«ПСЖ» — «Лион»: прогноз Александра Кержакова на финал Кубка лиги Франции

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на финал Кубка французской лиги «ПСЖ» — «Лион».



Ставка: победа «ПСЖ» минимум в 2 мяча за 2.33.



«Французский футбол снова возвращается сегодня. Не выдержали руководители Лиги 1 и досрочно завершили чемпионат во время паузы из-за коронавируса. Но, как позже стало ясно, можно было этого не делать. Мы полтора месяца с удовольствием наблюдали за доигрыванием всех топ-чемпионатов.



И в этом матче мы можем увидеть битву двух топ-клубов Франции. В финале Кубка Лиги «ПСЖ» сыграет с «Лионом». Полуфинальные матчи этого турнира прошли еще полгода назад. Тогда, в январе, парижане обыграли «Реймс» со счетом 3:0, а «Лион» в трудной игре поборол «Лилль» — 3:2.



После паузы из-за коронавируса и досрочного завершения Лиги 1 команды успели провести несколько матчей. Так, «ПСЖ» подтвердил статус чемпиона Франции и разобрался почти со всеми своими соперниками. Он обыграл в товарищеских встречах «Гавр», «Васланд-Беверен» и «Селтик» с общим счетом 20-0!



Затем парижане также успели сыграть в другом финале, Кубке Франции. Там они в непростой игре победили «Сент-Этьен» — 1:0. После этой встречи с «Лионом» подопечные Томаса Тухеля будут готовиться к продолжению Лиги чемпионов, где они встретятся с одним из самых сильных клубов Италии на данный момент – «Аталантой».



«Лион» же успел провести на несколько товарищеских матчей больше. Правда, выглядел он в них совсем не так уверенно, как «ПСЖ». Забивали «львы» не больше трех голов и почти во всех встречах пропускали. В одном товарищеском матче «Лион» и вовсе проиграл шотландскому «Рейнджерс» со счетом 0:2.



Но «Лион» тоже готовится к Лиге чемпионов. Правда, он еще не вышел в четвертьфинал. Клубу Руди Гарсии еще предстоит встретиться с чемпионом Италии – «Ювентусом». В первой игре «львы» смогли победить туринцев со счетом 1:0.



Я считаю, что «ПСЖ» сейчас находится в лучшей форме. Он уверенно победил в чемпионате и с большим счетом обыгрывал всех в товарищеских встречах. Таким образом, мой прогноз – победа парижан с форой (-1.5)», — сказал Кержаков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«ПСЖ» — «Лион». Прогноз: Неймар, Икарди и Паредес возьмут второй трофей за неделю Неделю назад парижане выиграли Кубок Франции, настал черёд Кубка лиги.