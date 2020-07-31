Эксперты назвали шансы Кокорина стать лучшим бомбардиром РПЛ после перехода в «Спартак»

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». 29-летнего нападающего должны официально представить 1 августа, сразу после того, как истечёт его соглашение с «Зенитом».



Букмекеры оценили шансы форварда стать лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне после перехода в «Спартак». Поставить на то, что Кокорин забьёт больше всех, можно с коэффициентом 5.00. Выше аналитики оценивают только шансы зенитовцев Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна (по 3.00).



Минувший сезон Кокорин отыграл в аренде в «Сочи», забив 7 мячей в 10 матчах. За свою карьеру нападающий ни разу не забивал больше 10 голов за сезон РПЛ.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.