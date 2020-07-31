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Эксперты назвали вероятность переноса выборов президента США после заявления Трампа

Эксперты назвали вероятность переноса выборов президента США после заявления Трампа
Ставки / Прогнозы 0

Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о возможном переносе ноябрьских выборов из-за эпидемиологической обстановки. Лидеру США не нравится идея голосования по почте.

«Отсрочить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать?» ‒ задался вопросом Трамп в своём «твиттере».

По оценке букмекеров, выборы 3 ноября пройдут в намеченные сроки. Поставить на перенос можно с коэффициентом 11.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что выборы состоятся, как и было запланировано, 3 ноября, можно за 1.01 (92%).

Основным соперником Трампа на выборах будет Джо Байден.

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