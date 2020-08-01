«Чертаново» — «Спартак-2»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

«В межсезонье состав хозяев сильно изменился. Прежде всего — в «Крылья Советов» перебрался главный тренер Игорь Осинькин, справедливо считающийся одним из сильнейших специалистов страны по работе с молодыми футболистами. Вслед за ним в Самару перебралась целая группа игроков. Причём речь идёт не о футболистах ротации, а о твёрдых представителях основы. Сомневаться в продуктивности школы «Чертаново» не приходится, и всё же придётся перебирать костяк. С учётом прихода нового тренера клубу наверняка может потребоваться время для нахождения баланса.



«Спартак-2» прошлый сезон натурально провалил. Стартовал бодро, но ближе к середине просел и уже не смог обрести стабильность. Приход Романа Пилипчука ничего не изменил: забивали красно-белые достаточно, вот только в обороне творился хаос. Больше них пропустил только «Текстильщик» — 45 мячей против 52.



На момент приостановки москвичи занимали 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, то есть находились в зоне вылета. Задачи на этот год ставятся куда более амбициозные, но что получится на самом деле — большой вопрос. Пилипчук сохранил пост, зато нападающий Александр Руденко перешёл в «Сочи» на правах аренды.



Этот форвард забил 13 голов в ФНЛ (остальные остановились на пяти-шести) и оказался лучшим бомбардиром команды. Понятно, что уход такого игрока также рискует негативно сказаться на созидательной способности. И вот что мы имеем — обе стороны лишились важных элементов и наверняка затратят какое-то время на поиск оптимальных сочетаний.



Потому старт сезона рискует получиться сложным. Мы бы ждали довольно вязкого футбола, в котором результативность вряд ли окажется высокой. Проверять ли лобовую ничью за 3.40 — дело вкуса, хотя риск кажется оправданным. Вариант попроще — тотал меньше 2.5 мяча за 2.04. Ждём тут что-то вроде 1:1 или 1:0».