«Аталанта» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.25.

«Игра за второе место в чемпионате. По сути, ничего не меняет с точки зрения Лиги чемпионов, оба клуба свои путевки в ЛЧ уже завоевали. Однако тренер «Интера» поставил перед своей командой задачу взять как можно больше очков и занять место как можно выше.



Но все-таки я думаю, что мотивация «Аталанты» в этом матче значительно серьезнее. «Аталанта» может занять второе место, пропустив вперед только «Ювентус» – это выдающийся успех для Гасперини и его команды. И даже без болельщиков команда будет предельно мотивирована. И действительно, клуб один из лучших сейчас в Европе, играет в шикарный футбол. Плюс, впереди Лига чемпионов, нужно быть в хорошей форме.



Короче говоря, я думаю, что в этом матче можно попробовать взять П1. Думаю, для Конте возможность занять в свой первый сезон второе место – это хорошая мотивация. Но если даже он останется третьим, ничего плохого для него не произойдет. А для игроков… Думаю, они все же не «Аталанта». Они и так играют за суперклуб. И для них нет существенной разницы, займут они второе место или третье. Они проиграли титул своему принципиальному сопернику, и это главный результат сезона для них.



Поэтому у «Аталанты» есть все возможности завершить сезон успешно. Действительно, команда играет в прекрасный футбол. И я думаю, что у них есть отличные шансы на победу. Поэтому я возьму П1».