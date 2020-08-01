«Арсенал» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на финальный матч Кубка Англии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси».

Ставка: гол «Челси» в первом тайме за 1.92.

«Матч, на мой взгляд, с равными шансами на победу. Обе команды в хорошей форме. Для Лэмпарда и его команды прекрасная мотивация выиграть титул. Фрэнк стал первым тренером, который в свой первый сезон сразу же вывел команду в Лигу чемпионов. Ну а если он ещё и титул выиграет, будет просто грандиозный успех и сенсация.



То же самое можно сказать и об Артете. «Арсенал», на мой взгляд, неожиданно (причём на ноль) обыграл «Манчестер Сити». Это было очень сложно спрогнозировать.



Поэтому и здесь я бы не играл на результат. Мне кажется, тут матч на три результата. Нейтральное поле и отсутствие болельщиков абсолютно нивелируют все внешние преимущества той или иной команды. Как игра пойдёт, предположить очень сложно. И никакая информация о предшествующем матче ни в чём нас не убеждает. Может получиться от 0:0 до яркой результативной игры.



Но я всё-таки буду исходить из того, что «Челси» в отличном состоянии. И то, что поле нейтральное, не делит эту пару на хозяев и гостей. «Челси» с разнообразными яркими игроками атаки, с быстрыми и техничными футболистами и с Жиру (который может продавить, замкнуть передачу с фланга), у такого «Челси» есть хорошие шансы на голы. Не думаю, что Лэмпард будет сушить игру и работать от обороны. При этом «Арсенал» пропустил два от «Уотфорда».



Не думаю, что гол «Челси» решит исход матча. Вполне возможно, что синие откроют счёт, но проиграют. Но я клоню к тому, что из всех вариантов, которые предлагает Olimp.bet в своей линии, я выберу вариант «Челси» забьёт в первом тайме». Это нейтральная ставка за хороший коэффициент. При этом она далека от итогового результата, он может при этом быть каким угодно.



Гол «Челси» в первом тайме – это неплохой вариант. Собственно, «Арсенал» тоже может забить в первом тайме. Но я всё же исхожу из того, что у «Арсенала» не всё в порядке в защите. Поэтому играю гол «Челси» в первом тайме».