«Алания» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Алания» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: победа СКА с нулевой форой за 1.92.

«Дело в том, что об участии «барсов» в ФНЛ стало известно только неделю назад. Всё это время клуб находился в подвешенном состоянии, что затрудняло ситуацию с комплектованием состава и наверняка нервировало самих футболистов, потому трудно сказать, чего стоит ждать от «Алании» в первых турах.



«СКА-Хабаровск» ещё совсем недавно выступал в Российской Премьер-Лиге, а теперь обживается в ФНЛ. Несмотря на традиционные новости о финансовых проблемах удаётся показывать довольно крепкие результаты. На повышение в классе хабаровчане не претендуют, но ниже определённой планки не опускаются.



В прошлом сезоне, например, они на момент приостановки с 43 очками занимали седьмую позицию. До зоны стыков было 10 пунктов, до зоны вылета — 16. В составе есть несколько знакомых имён, уровень амбиций остаётся примерно тем же. Подопечные Алексея Поддубского будут претендовать на место в верхней половине таблицы.



Несколько значимых потерь в межсезонье всё же пришлось понести (прежде всего Зайцев и Гащенков с опытом выступлений в РПЛ), но вообще гости выглядят крепче. Состав у них ровнее и сыграннее, а потому шансы дальневосточников кажутся чуть выше. От этого и будем отталкиваться.



«П2 с нулевой форой» за 1.92 смотрится неплохо. Комбинированный вариант — «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97». На выезде «СКА-Хабаровск» выступает довольно средненько, а «Алания» на фоне позитивных эмоций в связи с возвращением вполне способна зацепиться за ничью».