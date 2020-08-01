«Арсенал» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на финальный матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: итоговая победа «Челси» за 1.59, «Челси» не проиграет и обе забьют за 2.26.



«Арсенал» в последнее время одержал две громкие победы: в полуфинале обыграл «Манчестер Сити», а в чемпионате — «Ливерпуль». Команда в этих матчах владела мячом 29 и 31 процент времени. Команда отдала мяч и впереди забила все что могла. В таком нестандартном для «канониров» стиле Артета предпочитает играть с большими командами в больших матчах. И пока добивается результата.



Да, мы не привыкли видеть «Арсенал» таким. Даже до Венгера он не играл в таком стиле. Но сейчас это единственный вариант, при котором можно добиться результата. В матчах, когда раскрывается, «Арсенал» неизменно пропускает: ошибается оборона, в центре поля регулярные провалы. Очевидно, что Артета изберет именно такую тактику.



У «Челси» также были две знаковые победы: в матчах с «Сити» и «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. Причем оба раза команда играла с позиции силы. Даже с «Сити» «Челси» активно атаковал и не боялся грозного соперника. Если говорить в целом о сезоне, «Челси» больше заслуживает победы в финале: более сбалансированная команда, тактически гибкая, более интересная и перспективная.



У меня фаворит «Челси» — обладатель кубка. По статистическим ставкам, «Челси» будет больше владеть мячом. Не знаю, какие форы дадут букмекеры, но я бы ставил на тотал «Челси» больше 54–55 процентов.



Приглянулась ставка на то, что «Челси» не проиграет и обе команды забьют. «Арсенал» точно будет иметь что-то впереди, команда эффективно действует в атаке. «Челси» также должен реализовывать свои моменты. Поэтому — обе команды забьют, а «Челси» не проиграет».

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