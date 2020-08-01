«Арсенал» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/2020.
Ставка: итоговая победа «Челси» за 1.58.
«139-й финал Кубка Англии. Только вдумайтесь в эти цифры. На «Уэмбли» «Арсенал» сыграет с «Челси». Вряд ли кто-то ожидал в финале увидеть эти команды с учетом того, что полуфинальные пары были сотканы из манчестерских команд. Но те абсолютно по делу проиграли и Лэмпарду, и Артете.
Очень любопытный матч. У Артеты свои пироги, которые связаны с тем, что происходит внутри команды. Гендузи и Озил, бурлящая жизнь, которая не завела высоко в Англии. В отличие от Лэмпарда, который провел сезон очень круто. Молодые играют, раскрылись. Пулишич добавил, Оливье Жиру уже какой-то талисман команды. Разобрался он и с Кепой, который плохо играл, и сейчас Кабальеро играет первым номером.
Да, «Челси» пропускает достаточно и всего три сухих матчах в последних 11. Да, «Арсенал» хорош против топов, и мы видели, что случилось с «Манчестер Сити» в атаке. Обамеянг и Ляказетт смотрелись великолепно.
Но с учетом того, что Канте добавляется в состав синих, мне кажется, именно «Челси» фаворит. «Челси» в третий раз за последние четыре года отправляется в финал Кубка Англии. Лэмпард четыре раза брал трофей, и есть шанс взять в пятый раз. Мне кажется, надо брать «Челси». Коэффициент на него хорош».
- 1 августа 2020
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