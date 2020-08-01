«Ювентус» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии в Турине

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Рома».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.27.

«Ювентус» уже в статусе чемпиона проиграл в гостях «Кальяри». Многие, в том числе и я, прогнозировали перед той встречей гол Роналду, который пытался догнать в бомбардирской гонке Иммобиле. Но, судя по всему, не получится. После игры Маурицио Сарри оправдывал очередную невнятную игру туринцев плотным календарем и 5 матчами, которые туринцы провели за 12 дней. Также наставник «Юве» сказал о 9 травмированных перед игрой с «Лионом». В общем, логично, что все мысли Сарри сейчас связаны с ответным поединком в ЛЧ. А встреча с «Ромой» — это генеральная репетиция.



«Рома» тоже турнирную мотивацию не имеет, команда Фонсеки обеспечила себе 5-е место. Но сезон для римлян еще не завершен, они продолжат свой путь в ЛЕ. Игра с «Севильей» состоится на следующей неделе. Только выиграв ЛЕ, «Рома» пробьется в ЛЧ.



Не уверен я, что матч, в котором обе команды не имеют мотивации, получится шибко содержательным. Возможно, шанс получат резервисты. В общем, я думаю, что игра будет не очень зрелищной. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 3 за 2,27".