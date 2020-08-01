«Арсенал» — «Челси»: прогноз Виктора Гусева на финальный матч Кубка Англии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/2020.



Ставка: итоговая победа «Арсенала» за 2.26.



«Арсенал» будет делать ставку на победу, на кубок. «Челси» обеспечил Лигу чемпионов на следующий сезон. У «Арсенала» только кубок остается. В конце относительно неудачного сезона хорошо бы выиграть. Если «Арсенал» не выиграет, это будет первый случай с 1996 года, когда «Арсенал» не попадет в еврокубки.



Это удар по престижу клуба. У «Арсенала» сезон был в целом неудачным, но отдельные классные матчи были: «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии. Одержано пять побед на пути к финалу. В отдельных матчах хорошо выглядит атака, особенно Обамеянг. В последнем матче чемпионата он снова забил два мяча.



Думаю, у «Арсенала» есть шансы. «Челси», кстати, тоже победил в пяти матчах на пути к кубку: в матчах с «Ливерпулем», «Лестером», «Манчестер Юнайтед». «Челси» вынес из розыгрыша Кубка целую группу топовых команд. В личных встречах в последних 11 матчх в восьми из них обязательно забивали обе. Вспомним финал Лиги Европы-2018/2019 в Баку: разгромная победа «Челси», но забили обе. Матч завершился — 4:1. Обе забили и в Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне ничья — 2:2 и победа «Челси» в гостях со счетом 2:1.



Мне кажется, кубок возьмет «Арсенал». Коэффициент на такую ставку 2,26».

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