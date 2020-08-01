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«Арсенал» — «Челси»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Кубка Англии 1 августа

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Кубка Англии 1 августа
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Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на финальный матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси», который состоится 1 августа.

Ставка: гол Обамеянга за 2.00.

«Думаю, что «Арсеналу» Кубок Англии всё же нужен чуть больше, чем «Челси», который уже решил главную задачу на сезон — вышел в Лигу чемпионов. И особенная мотивация будет у Обамеянга, который пока ещё не выиграл ни одного трофея с «канонирами».

При том что «Арсенал» занял в итоге восьмое место, Обамеянг почти достал Варди в бомбардирской гонке. В последнем туре он сделал дубль, так же как и в полуфинале с «Манчестер Сити».

Думаю, и в этой игре у него будут отличные шансы забить, учитывая то, как слабо «Челси» играет в обороне. Ставлю на гол Обамеянга».

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