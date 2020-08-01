«Ювентус» — «Рома»: прогноз Виктора Гусева на матч 38-го тура Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Рома».



Ставка: ничья за 3.95.



«Ювентус» — чемпион. «Рома» — на пятом месте. Ни выше, ни ниже подняться уже не может. Впереди еще один тур. В первом круге была победа «Ювентуса» в гостях со счетом 2:1. Был матч на Кубок Италии в январе, и «Ювентус» тоже выиграл — 3:1.



Еще раз напомню, что игра будет в Турине. Если смотреть на то, как обстояли у «Юве» дела в гостях и дома по ходу чемпионата, то все свои пять поражений были на выезде. Дома только победы при двух ничьих. На это стоит обратить внимание.



Надо сказать, что «Рома», если брать последние пять туров, она билась и по результатам этих туров занимает первое место. «Ювентус» в последних пяти турах только на седьмом месте. Две победы, две ничьи и одно поражение.



Конечно, очень много будет зависеть от того, в каких составах выйдут команды. Определенные задачи еще сохраняются в плане Еврокубков. «Ювентусу» играть с «Лионом» 7 августа, и они будут иметь в виду этот матч. А «Рома» 6 августа сыграет с «Севильей» в Лиге Европы. Такие задачи сохраняются. Может быть, этот матч будет принесен в жертву Еврокубкам.



Неопределенность вокруг матча. Но мой прогноз — в матче «Ювентус» — «Рома», мне кажется, будет ничья. Ставлю на это с коэффициентом 3.95".

«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Роналду и Игуаин утихомирят Джеко с Мхитаряном в Турине В 18 домашних играх в Серии А команда Маурицио Сарри имеет 16 побед и две ничьи.