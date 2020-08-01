«Арсенал» — «Челси»: прогноз Владислава Батурина на матч финала Кубка Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на финал Кубка Англии «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«АПЛ ушла на каникулы, но клубный сезон ещё не завершён. Двум столичным командам необходимо провести кубковый финал на «Уэмбли» и выяснить, кто станет обладателем почётного трофея.



Если «Арсенал» уже вылетел из плей-офф Лиги Европы (по вине «Олимпиакоса»), то «Челси» ещё остаётся участником плей-офф Лиги чемпионов. Правда, его шансы пройти «Баварию», учитывая результат первого матча (0:3), практически равны нулю.



В прошедшем чемпионате «Арсенал» не смог победить «Челси» (1:2, 2:2). В последних трёх личных встречах во всех турнирах проходили верхи. В последних десяти личных противостояниях в семи забивали оба коллектива.



Обе команды имеют богатый и успешный опыт выступлений в кубковых финалах. «Арсенал» брал трофей 13 раз, а «Челси» – 8.



Победа в Кубке престижна и желаема, а для «Арсенала» ещё и очень важна в плане еврокубковых перспектив. Легко догадаться, что оба столичных клуба приложат максимум усилий для достижения цели.



В кубковых финалах очень часто непредсказуемый результат, и спрогнозировать всегда сложно, поэтому буду ставить не на успех той или иной команды, а на результативность. Если вспомнить чемпионат, посмотреть на таблицу, внимательно изучить графу забитых и пропущенных, добавить высочайшую мотивацию соперников и не забывать, что у них нет достаточного баланса между атакой и обороной, то можно прийти к решению сделать прогноз в пользу голов с обеих сторон».