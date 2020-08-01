«Арсенал» — «Челси»: прогноз Владислава Батурина на матч финала Кубка Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на финал Кубка Англии «Арсенал» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.79.
«АПЛ ушла на каникулы, но клубный сезон ещё не завершён. Двум столичным командам необходимо провести кубковый финал на «Уэмбли» и выяснить, кто станет обладателем почётного трофея.
Если «Арсенал» уже вылетел из плей-офф Лиги Европы (по вине «Олимпиакоса»), то «Челси» ещё остаётся участником плей-офф Лиги чемпионов. Правда, его шансы пройти «Баварию», учитывая результат первого матча (0:3), практически равны нулю.
В прошедшем чемпионате «Арсенал» не смог победить «Челси» (1:2, 2:2). В последних трёх личных встречах во всех турнирах проходили верхи. В последних десяти личных противостояниях в семи забивали оба коллектива.
Обе команды имеют богатый и успешный опыт выступлений в кубковых финалах. «Арсенал» брал трофей 13 раз, а «Челси» – 8.
Победа в Кубке престижна и желаема, а для «Арсенала» ещё и очень важна в плане еврокубковых перспектив. Легко догадаться, что оба столичных клуба приложат максимум усилий для достижения цели.
В кубковых финалах очень часто непредсказуемый результат, и спрогнозировать всегда сложно, поэтому буду ставить не на успех той или иной команды, а на результативность. Если вспомнить чемпионат, посмотреть на таблицу, внимательно изучить графу забитых и пропущенных, добавить высочайшую мотивацию соперников и не забывать, что у них нет достаточного баланса между атакой и обороной, то можно прийти к решению сделать прогноз в пользу голов с обеих сторон».
- 1 августа 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 31 июля 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00