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«Наполи» — «Лацио»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии 1 августа

«Наполи» — «Лацио»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии 1 августа
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.28, тотал меньше 1.5 мяча за 5.40.

«Тот самый случай, когда командам практически ничего не нужно в матче, лишь бы не травмировать игроков. По сути – тренировочная, товарищеская встреча.

Римляне из зоны ЛЧ не вылетят, и неаполитанцы с 7-го места — ни вверх, ни вниз. Разве что «Наполи» захочет на домашней, хотя и пустой арене завершить турнир на мажорной ноте, ведь прошлую встречу Гаттузо и Ко проиграли «Интеру». А «Лацио» с таким же счётом (2:0) выиграл у «Брешии».

Если глубоко копаться в мотивации соперников, у гостей она чуть выше. У «Лацио» ещё есть шансы сменить «Интер» на второй строчке в таблице Серии А, чтобы напрямую попасть в ЛЧ. Поставлю на то, что римляне выиграют с минимальным счётом».

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Неаполитанцы после паузы набрали 13 из 15 возможных очков.
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