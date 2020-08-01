«Бенфика» — «Порту»: прогноз Ровшана Аскерова на финальный матч Кубка Португалии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч финала Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту».

Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.50.

«Чемпионский титул «Порту» отобрал у лидировавшей первую половину чемпионата «Бенфики». Теперь лиссабонская команда получила шанс отомстить обидчикам в финале Кубка страны и взять трофей. Правда, «Порту» вряд ли выйдет на встречу успокоенным, хотя обе встречи с соперниками в чемпионате выиграл.



Но к Кубе возможны любые расклады. В последний раз «Порту» брал Кубок в сезоне-2010/2011, и, кстати, тогда сделал дубль. В прошлогоднем финале «Порту» проиграл «Спортингу» по пенальти после 2:2.



Зато у «Бенфики» больше всего побед в финале этого турнира. Рискну поставить, что и на этот раз команда не проиграет в основное время».