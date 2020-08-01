«Ювентус» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома».
Ставка: обе забьют + тотал больше 3,5 голов за 2.17.
«Действующий чемпион завершающий поединок сезона-2019/2020 проведет в Турине на родном поле. «Ювентус» в очередной раз досрочно выиграл титул чемпиона. Скажу прямо, ожидал большего, но, видимо, Роналду уже не тот.
Как бы ни было, 83 очка и результат матча не имеют значения, разве что можно обкатать новую схему и дать проявить себя молодежи. В последней встрече, где «старая синьора» проиграла всухую, старался один португалец, но в этом сезоне Криштиану, видимо, придется довольствоваться только титулом чемпиона Италии.
Для «Ромы» результат встречи тоже не имеет значения. Команда хорошо приняла Пауло Фонсеку, и экс-наставник «Шахтера» не испортил сезон. «Волки» заняли уверенное пятое место, но есть чем заниматься селекционерам, ведь линия обороны оставляет желать лучшего.
Моя ставка на матч — обе забьют + тотал больше 3,5 гола за 2.17».
- 1 августа 2020
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:39
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30