«Наполи» – «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч 38-го тура чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 38-го тура итальянского чемпионата «Наполи» – «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 2.35.

«В последнем туре Серии А «Наполи» принимает «Лацио». Хозяевам поля ничего в этом сезоне уже не нужно. Они уже выиграли Кубок Италии и получили путевку в Лигу Европы. А вот «Лацио» ожесточенно борется с «Интером» и «Аталантой» за второе место в чемпионате. Римляне тоже гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне



Примечательно, что в этом туре «Аталанта» как раз играет с «Интером». При удачном раскладе, если они сыграют вничью, а римляне победят, «Лацио» сможет опередить конкурентов. Думаю, «Лацио» будет всеми силами пытаться выиграть у немотивированного «Наполи».



У подопечных Симоне Индзаги сейчас серия из трех побед. До этого они играли нестабильно, что и помогло «Аталанте» с «Интером» догнать. Но сейчас римляне смотрятся уверенно и немало забивают — десять мячей в четырёх встречах.



«Наполи» расслабился после рестарта сезона. Именно тогда смог обыграть «Ювентус» в финале Кубка. Затем команда Дженнаро Гаттузо то побеждает, то проигрывает, то играет вничью. С сильными соперниками неаполитанцам особенно тяжело. Тем более они ментально готовятся к ответной встрече с «Барселоной» в ЛЧ.



Склоняюсь к тому, что «Лацио» добьется победы. У них лучше статистика последних встреч и голов. Также римляне намного больше нуждаются в очках. Мой прогноз — победа гостей в этом матче».