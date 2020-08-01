Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Аталанта» – «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

«Аталанта» – «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Интер».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.38.

«В одном из самых интересных матчей заключительного тура Серии А встречаются «Аталанта» и «Интер». Матч за второе место. Миланцы на одно очко опережают команду из Бергамо.

«Аталанте» нужно обязательно побеждать, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Места в ЛЧ уже распределены. Стоит только имиджевый вопрос, кто окажется выше в таблице.

Не скрываю, «Аталанта» мне нравится больше. Этому клубу многие симпатизируют в последние два сезона. Если бы настолько яркая и атакующая команда включилась бы в борьбу немного раньше, то она могла бы и за чемпионство играть. Но второе место для «Аталанты» будет тоже более чем достойным достижением.

А «Интер» провалил середину сезона. В первой половине года миланцы даже лидировали в чемпионате и являлись угрозой для «Ювентуса». Но уже к перерыву из-за коронавируса команда Антонио Конте сдала позиции «Лацио». Сейчас у нее есть отличный шанс хоть как то сгладить концовку этого сезона и стать второй. В принципе, для «Интера» последних лет, это было бы тоже неплохим результатом.

По статистике эти команды почти одинаково играют в последнее время. У них у обеих по две ничьих и три победы. Разве что, «Интер» в последних матчах забивал больше и от того казался более уверенным. «Аталанта» же после разгрома «Брешии» (6:2) больше двух голов за игру не забивала.

Но я думаю, такая концовка сезона будет очень интересной. Мало того, что встречаются одни из самых сильных клубов в чемпионате, они еще и решают, кто все-таки будет стоять выше в таблице. Причем ничья не устроит обе команды. Ведь у них на хвосте сидит «Лацио», который, в случае победы, может сам занять вторую строчку.

Симпатию хозяевам поля выражу в прогнозе. Предлагаю поставить на победу «Аталанты» в этой встрече».

«Аталанта» — «Интер». Прогноз: Пашалич, Лукаку и Санчес зарубятся за 2-е место в Серии А
В 9 из 10 последних матчей между соперниками в Бергамо голы забивались в обе стороны.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020