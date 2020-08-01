«Арсенал» — «Челси»: где будет трансляция, во сколько начало матча, смотреть онлайн

Сегодня, 1 августа, «Арсенал» примет «Челси» в матче финала Кубка Англии. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.66, поставить на ничью предлагается за 3.65.



Букмекеры считают, что матч финала получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Итоговый успех «Арсенала» идёт за 2.30, успех «Челси» — за 1.60.