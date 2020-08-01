«Арсенал» — «Челси»: эксперты назвали фаворита финала Кубка Англии

1 августа «Арсенал» примет «Челси» в матче финала Кубка Англии. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.65.



Букмекеры считают, что матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.



Итоговый успех «Арсенала» идёт за 2.30, а успех «Челси» — за 1.60.

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