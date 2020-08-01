«Арсенал» — «Челси»: эксперты назвали фаворита финала Кубка Англии
1 августа «Арсенал» примет «Челси» в матче финала Кубка Англии. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.65.
Букмекеры считают, что матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Итоговый успех «Арсенала» идёт за 2.30, а успех «Челси» — за 1.60.
«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков
Победа в Кубке Англии — последний шанс «канониров» пробиться в Лигу Европы
- 1 августа 2020
-
08:15
-
08:00
-
07:30
- 31 июля 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 30 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:17
-
17:00
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 29 июля 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:00
-
17:15
Партнерский контент