«Бенфика» — «Порту»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

1 августа «Бенфика» и «Порту» сыграют в финальном матче Кубка Португалии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 3.05.



Букмекеры не уверены, что матч Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту» 1 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Итоговый успех «Бенфики» оценён коэффициентом 2.04, победа «Порту» доступна за 1.78.