«Бенфика» — «Порту»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч финала Кубка Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала Кубка Португалии «Бенфика» — «Порту».

Ставка: победа «Порту» с нулевой форой за 1.84.

«До вынужденной паузы соперники шли в национальном первенстве нога в ногу, а вот рестарт «орлы» напрочь завалили. В результате интриги не получилось. «Бенфика» в пяти первых матчах набрала всего пять очков. Потом удалось добавить, но оказалось слишком поздно. «Порту» осечек не допускал и досрочно стал чемпионом.



Особые вопросы вызывает защита лиссабонцев. В девяти заключительных матчах сезона они всего дважды отыграли на «ноль», хотя уровень оппозиции был довольно скромным. Больше того — от «Портимоненсе» и «Маритиму» они пропустили по два мяча, а от «Санта-Клары» — все четыре.



У «Порту» в заключительной части первенства, напротив, имелся отрезок из пяти сухих матчей подряд. Пропускать «драконы» стали только после того, как гарантировали себе чемпионство — 6:1 с «Морейренсе» и 1:2 от «Браги». Статистика очных встреч тоже на стороне действующего чемпиона страны — три победы в четырёх предыдущих случаях.



Высокой результативности не ждём, поскольку на кону трофей и цена ошибки велика. Оборона у подопечных Сержиу Консейрау выглядит заметно надёжнее, а потому они вполне логично идут фаворитом в котировках букмекеров. «Бенфика» слишком часто ошибалась в довольно простых ситуациях, а тут соперник будет максимально серьёзный.



Потому мы бы отталкивались от номинальных гостей. На лобовую победу «Порту» предлагают прекрасный коэффициент 2.56. В то же время линия позволяет подстраховаться и взять П2 с нулевой форой за крепкие 1.84. В принципе, дотерпеть до дополнительного времени «орлам» по силам, так что предпочтём аккуратный вариант».