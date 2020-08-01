«Ювентус» — «Рома»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча Серии А
1 августа «Ювентус» примет «Рому» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты не могут выделить явного фаворита игры: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.96. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 2.32. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры уверены, что матч 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.
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В 18 домашних играх в Серии А команда Маурицио Сарри имеет 16 побед и две ничьи.
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