«Аталанта» — «Интер»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
1 августа «Аталанта» примет «Интер М» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Ставки на ничью принимаются за 3.95.
Букмекеры уверены, что матч 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Интер М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
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В 9 из 10 последних матчей между соперниками в Бергамо голы забивались в обе стороны.
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