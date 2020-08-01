Календарь на 1 августа: «Арсенал» — «Челси» и другие матчи для прогнозов

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы 1 августа.



Практически во всех лигах сейчас короткая пауза. К счастью, не из-за коронавируса, а по причине межсезонья. Сегодня — розыгрыш трофея! В финале Кубка Англии встречаются «Арсенал» и «Челси». Начало – в 19:30 мск.



Разыграют кубок и в Бельгии. В 21:45 начнется матч «Брюгге» и «Антверпена».



В субботу завершается чемпионат Италии. Основные интриги исчерпаны, но продолжается борьба за второе место. В последнем туре — два матча, которые могут расставить всё по местам. «Аталанта» сыграет с «Интером», «Наполи» — с «Лацио». Кроме того, громкая вывеска – «Ювентус» против «Ромы», но эти команды со своих мест уже никуда не денутся. Матчи начнутся в 21:45 мск.



Стартует первенство ФНЛ! На субботу запланировано 9 матчей, и каждый сможет выбрать встречу для ставки.



В чемпионате Беларуси продолжается очередной тур. В субботу в матчах аутсайдеров «Смолевичи» примут «Белшину», «Славия» сыграет с «Ислочью», а «Неман» — с минским «Динамо».

«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков Победа в Кубке Англии — последний шанс «канониров» пробиться в Лигу Европы