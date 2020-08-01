«Наполи» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 38-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио».



Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.02.



««Лацио» на финишной прямой внезапно вспомнил о чемпионской гонке и выдал серию из трёх побед. Сперва дома вырвал три очка у середняка «Кальяри» (2:1), затем в гостях уничтожил крепкую «Верону» (5:1), а в последнем матче снова на своём поле закусил аутсайдером — «Брешией» (2:0). Преимущество хозяев было огромным: уже на 17-й минуте они открыли счёт и уверенно довели дело до победы.



Однако «Ювентус» успел досрочно стать чемпионом страны, а другие конкуренты — «Интер» и «Аталанта», воспользовавшись осечкой римлян, заняли вторую и третью позицию. Так что теперь остаётся лишь надеяться вернуть себе второе место. Но для этого необходимо будет победить в предстоящем поединке и рассчитывать, что «богиня» скатает ничью с миланцами в заключительном туре.



Только вот обыграть неаполитанцев на их поле будет затруднительно. После паузы они успели провести пять домашних встреч, в которых набрали 13 очков из 15 возможных, при этом в каждом из случаев получалось забить не меньше двух мячей.



Любопытно и то, что за 13 очных противостояний с «Наполи» в Неаполе «Лацио» победила только два раза, на остальные 11 игр пришлись три ничьи и восемь поражений. А пропустили гости за это время 27 голов, то есть в среднем за поединок чуть больше двух штук.



При таких раскладах шикарно смотрится комбинированная ставка «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 2.02. Всё же игра римлян далека от образцовой, а неаполитанцы у себя дома мощны. До Лиги чемпионов ещё есть окно, так что широкой ротации от тренерского штаба хозяев не ждём».

«Наполи» — «Лацио». Прогноз: Инсинье и Гаттузо лишат Иммобиле надежд на второе место Неаполитанцы после паузы набрали 13 из 15 возможных очков.