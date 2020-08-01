«Милан» — «Кальяри»: прогноз и ставка на матч 38-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Кальяри».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.95.

«За 18 гостевых игр в текущем сезоне у красно-синих получилось добыть только четыре победы. При этом пропущено было 25 мячей. «Милан» же сейчас показывает крайне привлекательный футбол. За 11 матчей после паузы он наколотил 31 гол, то есть в среднем за 90 минут почти три мяча. Игра даётся, моменты создаются, появилась уверенность. Имя фаворита тут не вызывает сомнений.



Также важный момент — статистика личных встреч между соперниками. Дело тут в том, что красно-синие в гостях у россонери за 12 игр в итальянской Серии А с 2007 года не набрали ни одного очка. При этом хозяева умудрились забить целых 32 мяча, а это опять почти три гола в среднем за 90 минут. Как ни крути, а цифры сумасшедшие.



А при таких раскладах П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.95 смотрится интересно. Альтернативный вариант — П1 + обе забьют за коэффициент 2.34. Всё же у миланцев не всё так гладко с обороной. Надо сказать, что они непременно пропускали в каждом из семи последних туров».