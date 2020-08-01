«Аталанта» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии 1 августа

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Аталанта» — «Интер».



Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча за 1.90.



«Аталанта» и «Интер» провели отличный сезон. Можно сказать, что для «Аталанты» он становится историческим в любом случае, при любых раскладах, потому что она забила уже 98 мячей, она вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где она уже обыграла «Валенсию» в 1/8 финала и еще продолжает там выступать. Кстати говоря, «Интеру» тоже играть в Лиге Европы.



Матч, как мне кажется, будет любопытный. Главная интрига заключается в том, сможет ли «Аталанта» забить 100 мячей, достичь исторической отметки для всего итальянского футбола. Для этого в матче с «Интером» ей необходимо забить два гола, чтобы добиться своей цели.



У «Интера» задача — сохранить второе место. Для этого миланцам нужно не проиграть «Аталанте». «Интер» в последнем туре обыграл «Наполи» со счетом 2:0, уже давненько не проигрывал, но при этом за чемпионство бороться не удалось, потому что «Ювентус» при всех своих проблемах был стабильнее остальных по дистанции сезона.



«Аталанта» в прошлом туре обыграла на выезде «Парму» в непростом матче. Малиновский и Гомес забили. «Аталанта» как всегда в атаке прекрасна. Правда, в последних матчах она много не забивает. Но при этом, как мне кажется, футболисты люди самолюбивые, они хотят войти в историю клуба и всего итальянского футбола, хотят завершить сезон с отметкой в 100 голов. Для этого «Аталанте» нужно забить два мяча «Интеру». Я думаю, что бергамаскам по силам добиться этой локальной цели. Команда Гасперини приучила нас к тому, что она любит играть в атаку и только в атаку, поэтому мой прогноз индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1,5 с коэффициентом 1,90. Как мне кажется, это очень хорошая ставка, учитывая сильные стороны «Аталанты», учитывая, что игра должна получиться результативной".