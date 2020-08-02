«Бостон» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на матч кругового турнира НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ сезона-2019/2020 «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.76.

«Эта игра — не квалификационная серия, в которой идёт борьба за выход в первый раунд плей-офф. «Бостон» и «Филадельфия» туда уже попали. Но они участвуют в турнире четырёх, плюс «Тампа» и «Вашингтон». Кто выше займёт место в таблице, тот получит легче соперника в первом раунде. Так что это имеет ценность.



Куда важнее — набрать ход перед плей-офф. Вот «Бостон», лучший клуб регулярки, в выставочной игре уступил «Коламбусу» со счетом 1:4. Это было неожиданно. «Филадельфия» же в овертайме обыграла «Питтсбург» (3:2 ОТ). Какие выводы из этого можно сделать? Да никаких. Поэтому на победу одной из команд я бы тут ставить не стал.



Я бы рискнул предположить, что тотал в этом матче в основное время будет меньше 5.5 — за это дают кэф 1.76. Качество льда в Торонто будет неидеальным, а командам к плей-офф в первую очередь нужно подтянуть оборону. Да и «Бостон» пропускает меньше всех в лиге, и там есть роскошный Туукка Раск. Думаю, это приведёт к тому, что в основное время мы не увидим счёта наподобие 4:2 или 5:1».