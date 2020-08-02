СПАЛ — «Фиорентина»: прогноз Михаила Поленова на матч 38-го тура чемпионата Италии

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Серии А СПАЛ — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (–1) за 1.67.

«Профессионалы хотят играть в каждом матче. Плюс от распределения мест в таблице зависят доходы от телевизионных прав — это тоже важно для «Фиорентины».



«Фиорентина» играть будет со СПАЛом, который уже на последнем месте. Не знаю, как на итальянском будет выражение «громко хлопнуть дверью», но мне кажется, что СПАЛ уже упустил возможность «хлопнуть».



СПАЛ уже плотно на последнем месте. «Фиорентина» тоже уже никуда не поднимется и не упадёт. Такая игра на расслабоне.



«Фиорентина» после выхода из карантина не забила только в паре матчей. Мне кажется, успехи команд нужно мерить именно отрезками после карантина. Когда команда играет с аутсайдером, который уже вылетел, есть неплохой шанс проявить себя с атакующей стороны. Тем более что у «Фиорентины» есть исполнители.



Предлагаю задуматься над вариантом «победа «Фиорентины» с форой (–1)». Команду ничто не останавливает».