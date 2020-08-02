«Лечче» — «Парма»: прогноз Павла Занозина на матч 38-го тура Серии А

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 38-го тура Серии А «Лечче» — «Парма», который состоится сегодня, 2 августа.

Ставка: победа «Лечче» с коэффициентом 1.55.

«Единственная турнирная интрига перед последним туром Серии А — сможет ли «Лечче» спастись от вылета, всё остальное в чемпионате Италии уже ясно. Обыграть немотивированную «Парму» вполне реально, хотя и этого может не хватить.



Но, думаю, футболисты «Лечче» сделают все что зависит от них. А там уже будут смотреть на результат конкурента. Прогнозирую победу «Лечче», букмекеры предлагают на этот вариант коэффициент 1.55».

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