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«Болонья» — «Торино»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Италии

«Болонья» — «Торино»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Торино».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Игра довольно бессмысленная. „Болонья“ — 13-я в турнирной таблице, может чуть подняться, может чуть опуститься, но это непринципиально. „Торино“ уже гарантировал место в элите на следующий сезон.

В последнее время команды показывают нестабильную игру: у „Болоньи“ в последние несколько недель только одна победа — в матче с „Лечче“, почетная ничья с „Наполи“ (1:1), срыв с „Миланом“ (1:5), срыв с „Фиорентиной( 0:4). Ну и проигрыш (0:1) в матче с «Аталантой».

У «Торино» примерно такая же картинка. Были разгром «Дженоа» (3:0), ничья с „Вероной“ и СПАЛом. Проигрыш в матчах с „Фиорентиной“ и „Ромой“. В последнем туре встречаются две нестабильные команды, которым ничего не нужно. Вряд ли у них есть серьезная мотивация на этот матч.

Здесь нет очевидного фаворита. Команды на одном уровне сейчас. Стоит ли ждать голевой феерии? Мне кажется, вряд ли команды будут рвать и метать в последнем туре, выкладываясь на 150 процентов.

Не жду увлекательную и сверхрезультативную игру. Мой прогноз — тотал меньше 3,5».

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