«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Балтика».
Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.81.
«Недооценивать «Балтику» ни в коем случае нельзя. Её возглавляет Евгений Калешин — один из самых интересных и идейных молодых специалистов страны. В прошлом сезоне калининградцы напрочь завалили старт (в шести турах пять поражений), зато потом работа Калешина начала давать плоды.
В результате удалось быстро выправить положение и переместиться в верхнюю половину турнирной таблицы. На момент приостановки сезона «балтийцы» занимали шестую строчку, а это говорит о многом. Амбиции скромнее не стали, поскольку костяк в межсезонье сохранился.
На наш взгляд, хозяев ждёт серьёзное испытание. Меньше «Балтики» в минувшем сезоне ФНЛ пропускали только три клуба — исключительно представители итогового топ-3. А если вынести за скобки неудачный дебют, статистика получится особенно крепкой. Шансы «Крыльев», конечно, повыше, но лёгкой прогулки тут точно не будет.
Брать ли «Х2» за 1.81 — дело вкуса. Альтернативные варианты — «ИТМ 1.5 мяча «Крыльев Советов» за 1.65 и «ничья в первом тайме» за 2.03. Судя по результатам контрольных матчей, гости находятся в хорошем физическом состоянии и готовы удивлять».
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