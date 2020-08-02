«Шинник» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч 1-го тура ФНЛ в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Шинник» — «Торпедо».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«У москвичей всё в порядке. Сергей Игнашевич остался, состав по-прежнему выглядит достойно. Много молодых футболистов с определённым опытом выступлений в РПЛ, несколько опытных игроков (Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев, Андрей Лях). Накануне удалось заполучить бывшего вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова.



«Шинник» в прошлом году традиционно находился в верхней части турнирной таблицы, но на повышение в классе не претендовал. Александр Побегалов построил играющий коллектив, больше которого забили только «Химки». За 27 туров — 43 гола, то есть больше чем полторы штуки за 90 минут. Для ФНЛ это мощный показатель.



Состав у ярославцев скромнее, зато есть преимущество своего поля. Лезть в исход не рискнём, поскольку уровень физического состояния соперников оценить сложно. Рискнём поставить на голы. Обе команды в прошлом сезоне вошли в топ-5 ФНЛ по результативности: 43 и 39 мячей соответственно.



«Шинник» принципиально не любит «парковать автобус», тем более в родных стенах. Потому ждём от хозяев довольно активного футбола. А у «Торпедо» достаточно ресурсов, чтобы играть и забивать. Мы бы выбирали между классическими ставками «обе забьют» за 1.87 и «тотал больше 2.5 мяча» за 2.14».