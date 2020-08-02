«Лечче» — «Парма»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Лечче» — «Парма».

Ставка: индивидуальный тотал «Пармы» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.62.

«В турнирной таблице чемпионата Италии «крестоносцы» накануне заключительного, 38-го тура зависли на 11-й строчке с 46 очками в кармане. Сильно изменить свое положение уже не удастся. Впрочем, если замыкающая топ-10 «Фиорентина» свой матч проиграет, то при победе над «Лечче» может получиться закончить сезон на мажорной ноте.



Только вот на кону у аутсайдера стоит прописка в высшем итальянском дивизионе, а потому он обязательно будет упираться вовсю. За клуб со дна таблицы играет его сравнительно неплохая результативность: за 11 туров после паузы он забил 15 мячей.

Однако этот факт значительно меркнет в сравнении с серьёзными проблемами в обороне. К слову, за 37 туров был пропущен аж 81 гол, что в среднем за игру составляет более двух мячей и является худшим показателем в лиге. А за те же 11 туров жёлто-красные доставали мяч из сетки своих ворот 25 раз.



«Парма» же после паузы непременно забивала в каждом матче и успела наколотить 20 штук. На таком фоне стоит подумать над ставкой «ИТБ2 1.5 мяча» за внушительный коэффициент 2.62. Вариант с подстраховкой — «ИТБ2 1 мяча» за 1.71».