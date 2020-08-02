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«Дженоа» — «Верона»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

«Дженоа» — «Верона»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 2 августа, «Дженоа» примет «Верону» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.30, поставить на ничью предлагается за 4.80.

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

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