СПАЛ — «Фиорентина»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 2 августа, СПАЛ примет «Фиорентину» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу клуба из Флоренции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.55, ставки на ничью принимаются за 5.20.



Букмекеры уверены, что матч 38-го тура итальянской Серии А СПАЛ — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.