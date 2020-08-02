«Шинник» — «Торпедо»: где смотреть онлайн прямую трансляцию, во сколько начало

Сегодня, 2 августа, «Шинник» и «Торпедо» сыграют в матче 1-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на видеосервисе «Яндекс.Эфир».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Шинника» оценён букмекерами коэффициентом 3.58.



Букмекеры уверены, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.14, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.32.

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