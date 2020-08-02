«Бостон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Бостон» — «Филадельфия».

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.37.

«Букмекеры считают фаворитом «Бостон», что вызывает некоторые сомнения. В полноценной серии плей-офф шансы действующего финалиста Кубка Стэнли были бы выше. Но вообще, статистика встреч этих команд полностью на стороне «лётчиков» — четыре победы в пяти последних случаях.



Судя по контрольной встрече, «Филадельфия» хорошо готова физически. Не подсесть к концу третьего периода против «Питтсбурга» (два элитных центра, глубокий состав) довольно непросто. А вот «мишки» пару дней назад выглядели вяло и никуда не торопились. Состав у номинальных гостей моложе, на фоне нагрузок они должны иметь преимущество.



Потому рискнём сыграть против линии. Вариантов предостаточно. Лобовую победу «Флайерз» за 2.97 проверять не рискнём, а вот Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.37 выглядит интересно. Вариант попроще — Х2, на него дают нестыдный коэффициент 1.74».