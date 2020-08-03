Курс доллара. Прогноз эксперта: улучшений ждать не приходится

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Ожидаем, что на следующей неделе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73–75 руб. за доллар. Основным фактором риска для рубля остаётся геополитическая плоскость. На наш взгляд, в ближайшие недели как санкционная риторика по РФ может испытать активизацию, так и общий геополитический фон по России может продолжить ухудшение. К дальнейшему ослаблению рубля будут вести сезонные факторы, а также риски сокращения спроса и сдержанного исхода иностранного капитала из российских долговых бумаг», – сказал Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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