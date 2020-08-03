«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» в матче за 1.68.



«Эта игра не квалификационная серия, в которой идёт борьба за выход в первый раунд плей-офф. «Тампа» и «Вашингтон» туда уже попали. Но они участвуют в турнире четырёх, плюс «Бостон» и «Филадельфия». Кто выше займёт место в мини-таблице, тот получит легче соперника в первом раунде. Так что это имеет ценность.



Если говорить о «Тампе», то команда в полном порядке. В воротах – Андрей Василевский, которого номинировали на «Везина Трофи». В защите – Виктор Хедман, зажигает Михаил Сергачёв. В атаке – Никита Кучеров, Брэйден Пойнт как два лидера, которые в контрольном матче разорвали «Флориду» (5:0). Должен подтянуться и травмированный Стивен Стэмкос. Эта команда без слабых мест вообще, и я считаю её главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. Да, в прошлом плей-офф «Тампа» облажалась. Но я жду, что южане сделали выводы из своих ошибок.



«Вашингтон» хочет повторить успех 2018 года, однако здесь больше вопросов. Как в воротах сыграет Брэйден Холтби, который слабо провёл регулярку? А его сменщик Илья Самсонов травмирован и не приехал в Торонто. Защита хороша в атаке, но главное – не ошибаться сзади. Нападение – Александр Овечкин не стал моложе, но он держит уровень. И тут важнее, чтобы Евгений Кузнецов выстрелил, как в 2018 году. От него зависит очень многое.



Я бы взял здесь скромную ставку на победу «Тампы», пусть даже в дополнительное время – за это дают кэф 1.68. Плей-офф очень странный, все начинают с нуля, дело происходит в августе. И поначалу важно увидеть, как команды вкатятся в эти матчи. Всё-таки они ещё не набрали ход», — сказал Лысенков.



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