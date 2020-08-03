«Питтсбург» – «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.84.



«Конечно, предсказать исход первого матча было бы очень трудно. «Монреаль» обыграл «Питтсбург» в овертайме (3:2 ОТ). На что напоролись «Пингвинз»? Они реализовали только одно большинство из семи попыток. Они попали под мощное силовое давление «Монреаля» (30-53 по хитам). «Канадиенс» самоотверженно ложились под шайбы (27-17 по блокам). И очень хорош был вратарь Кэри Прайс (95,1%), который сделал 39 сейвов.



Тревожный звонок мог быть накануне – я послушал интервью с Евгением Малкиным на NHL.com/ru. Как в команде относятся к своей игре в выставочном матче с «Филадельфией» (2:3 ОТ)? Джино раскритиковал тот хоккей, который показывает сейчас «Питтсбург»: «Слабо, очень слабо…»



И вот вопрос, что будет во второй игре: Прайс продолжит стоять на ушах, а «Монреаль» останется таким же жёстким или всё-таки Кросби с Малкиным возьмутся за ум и наладят большинство? Ставить на победу одной из команд я бы теперь не рискнул.



Давайте тогда пойдём за тоталами. За меньше 5.5 в основное время дают 1.84. Почему можно думать, что за 60 минут мы не увидим шесть и больше голов? Логика такая: Прайс очень хорош, атака у «Питтсбурга» пока барахлит, у «Монреаля» не всегда будут забивать молодые Сузуки и Котканиеми, а также защитник Петри. Плюс это август, командная игра ещё не налажена, а состояние льда в Торонто оставляет желать лучшего», — сказал Лысенков.



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