Эксперты назвали фаворита ФНЛ в сезоне-2020/2021

На выходных стартовал сезон-2020/2021 в Футбольной национальной лиге. Букмекеры предложили линию на победителя турнира.



По оценке экспертов, главный фаворит ФНЛ в новом сезоне — самарские «Крылья Советов». На их победу и быстрое возвращение в РПЛ можно поставить с коэффициентом 2.75. Сезон самарцы начали нулевой ничьей в матче против «Балтики».



За 3.70 можно поставить на то, что чемпионом станет еще один клуб, вылетевший из РПЛ — «Оренбург» — или московское «Торпедо». Оренбуржцы в первом туре обыграли брянское «Динамо» (1:0), а вот торпедовцы проиграли «Шиннику» (0:1).



Шансы остальных команд значительно ниже. За 20.00 можно поставить на то, что ФНЛ выиграет калининградская «Балтика» или «СКА-Хабаровск». Шансы «Нефтехимика» из Нижнекамска и «Нижнего Новгорода» эксперты оценили коэффициентом 40.00. За 45.00 можно сделать ставку на «Чайку» из Ростовской области. Коэффициенты на победу остальных команд начинаются от 50.00.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.