Эксперты: БАТЭ больше не фаворит чемпионата Беларуси

В минувший уик-энд в Беларуси состоялись матчи 20-го тура Высшей лиги. Борисовский БАТЭ на выезде уступил «Торпедо-БелАЗ» из Жодино со счётом 2:3. Солигорский «Шахтёр» победил «Слуцк» и теперь опережает конкурента на 3 очка. Победил и «Неман», команда Игоря Ковалевича обыграла минское «Динамо» со счётом 1:0. Клуб из Гродно отстаёт от лидера на 3 очка, но имеет одну игру в запасе.
По оценке букмекеров, «Шахтёр» — фаворит чемпионата за 10 туров до его завершения. Поставить на команду Юрия Вернидуба можно с коэффициентом 2.10. Шансы БАТЭ эксперты оценили коэффициентом 2.25. На «Неман» можно сделать ставку за 11.00.
Шансы «Торпедо-БелАЗ» и действующего чемпиона — «Динамо-Брест» — аналитики оценили коэффициентом 34.00. Жодинцы отстают от лидера на 7 очков, у брестчан и вовсе 11 очков отставания, но две игры в запасе — команда переболела коронавирусом.
Наконец, шансы минского «Динамо», которое возглавляет Леонид Кучук, эксперты оценили коэффициентом 51.00. Минчане идут на пятом месте, отставая от лидера на 10 очков.
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