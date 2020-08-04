«Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Китая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Китая «Шэньчжэнь» — «Гуанчжоу Эвергранд».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Гуанчжоу» за 1.80.

«Соперники находятся в абсолютно разных весовых категориях, так что говорить о какой-то серьёзной интриге не приходится. Достаточно просто сравнить результаты команд в минувшем сезоне: гости набрали 72 очка, хозяева — 21.



«Китайские тигры» великолепно начали первенство: две уверенные победы при отсутствии пропущенных мячей. «Шанхай Шэньхуа» получил два гола, а вот «Гуанчжоу Фули» досталась целая пятёрка. Андерсон Талиска и Паулиньо в порядке (каждый оформил гол и пас), а форвард сборной Китая Вэй Ши Хао успел отличиться трижды.



После двух туров подопечные Фабио Каннаваро возглавляют турнирную таблицу в своей подгруппе, все остальные успели допустить как минимум одну осечку. Шансы добыть третью победу подряд кажутся замечательными, поскольку у «Шэньчжэня» имеется козырь.



Это главный тренер — опытный Роберто Донадони, который возглавлял сборную Италию и поработал с целым рядом клубов Серии А. Уровень исполнителей весьма скромный, а потому котировки букмекеров совсем не удивляют. Лобовая победа фаворита идёт за унылый коэффициент 1.29, так что придётся усложнять.



Вариантов немного. С одной стороны, «Гуанчжоу» не пропустил в двух стартовых турах ни разу. С другой — «Шэньчжень» забил аж пять голов. Защита у номинальных хозяев всё ещё крайне печальная, так что свои три гола действующий чемпион наверняка отгрузит. В принципе, ИТБ 2.5 гола гостей за 1.80 смотрится любопытно. Можно даже проверить ИТБ2 3 гола за 2.30».